Binlerce hayvan kutuplara kaçıyor

Küresel ısınmaya bağlı olarak hayvanlar aleminde yaşanan değişimler bilim dünyası tarafından yakından inceleniyor. Science Alert isimli sitedeki habere göre ise uzmanlar daha önce yapılan 258 çalışmanın sonuçlarını inceledi. Araştırmanın sonucunda binlerce hayvan türünün kutuplara doğru göç etmeye başladığı saptandı. BioShift kullanılarak yapılan analizde, deniz türlerinin karada yaşayan türlere göre 6 kat daha fazla kutuplara kaçtığı saptandı. Analizde 12 binden fazla bakteri, mantar, bitki ve hayvan türünün 30 binden fazla habitat kayması yaşadığı görüldü. DIŞ HABERLER