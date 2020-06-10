Çeçen gelinlerin başlık parası Kadirov’dan

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, yine sıradışı bir haberle gündeme geldi. Kadirov, kriz günlerinde evlenmek isteyen gelin damat adaylarına destek çıktı. Kadirov, düğün hazırlığı yapan 207 gelinin başlık parasını üstlendi. Damat adaylarına başlık parası olarak kullanılmak üzere 50'şer bin ruble, yani yaklaşık 5 bin TL dağıtılacak. Çeçenistan'tan şimdilerde başlık paralarının 50 bin ile 60 bin ruble arasında değiştiği kaydedildi.Haberi Çeçenistan Müslümanları Ruhani İdaresi duyurdu. Verilen bilgiye göre, başlık paralarının finansmanı Kadirov'un babası anısına kurduğu Ahmet-Hacı Kadirov Vakfı üzerinden gerçekleşecek. Çeçenistan koronavirüs salgını nedeniyle nisan ayında nikah törenlerini yasaklamıştı. Yasak 25 Mayıs'ta kalktı ancak sosyal mesafe gereği gelini almaya sadece iki arabanın gelmesine izin veriliyor. Çeçenistan'da şimdiye kadar bin 365 Kovid-19 vakasının olduğu ve 15 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Russia Today sitesindeki habere göre Kovid-19 vakalarının büyük bir çoğunluğu da iyileşip taburcu oldu. DIŞ HABERLER