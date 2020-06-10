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Son dakika haberi: 'dan tehlikeli tahrik! kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı

Edinilen son dakika habere göre; Yunan fırkateyni kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı, Türk donanması ise müdahale etti.

Giriş Tarihi: 10.6.2020 16:46 Son Güncelleme: 10.6.2020 17:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Yunanistan'dan tehlikeli tahrik! Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan'dan tehlikeli tahrik. Edinilen son dakika habere göre; Yunan fırkateyni Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. Türk donanması olaya anında müdahale etti.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika haberi: Yunanistan'dan tehlikeli tahrik! Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı
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