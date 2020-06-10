Son dakika haberi: Yunanistan'dan tehlikeli tahrik! Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsız olan Yunanistan'dan tehlikeli tahrik. Edinilen son dakika habere göre; Yunan fırkateyni Türk kargo gemisinin önünü kesmeye çalıştı. Türk donanması olaya anında müdahale etti.

Ayrıntılar geliyor...

Milli Savunma Bakanı Akar'dan son dakika açıklamaları! Ayasofya, Libya, Askerlik...

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz telaşı! İtalya ile MEB anlaşması imzaladı

Son dakika: Başkomutan resti çekti! Yunanistan tutuştu! İşte Yunan medyasından korku manşetleri...