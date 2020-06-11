ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta beyaz polis memurunun boğarak öldürdüğü George Floyd'un cenaze töreninde dünyaya ırkçılık karşıtı mesajlar verildi. Aile üyeleri "George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek" derken, ırk eşitliğinin artık başta ABD olmak üzere tüm dünyada uygulanması gerektiğini dile getirdi. Demokrat kongre üyelerinden Al Green, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Floyd'la ilgili olarak "Onun suçu siyah doğmaktı" dedi.Ünlümoda dergisi Harper's Bazaar'ın ABD yayınlarının başına 153 yıl sonra ilk kez siyah bir kadın getirildi. Samira Nasr, yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.ABD Senatosu, siyahi Orgeneral Charles Q. Brown Jr.'un Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atamasını onayladı. Böylece ülke tarihinde ilk kez bir Siyahi general kuvvet komutanı olarak görev yapacak.