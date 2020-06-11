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’un ölümü dünyayı değiştirecek’

Giriş Tarihi: 11.6.2020 ABONE OL
‘George Floyd’un ölümü dünyayı değiştirecek’
ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta beyaz polis memurunun boğarak öldürdüğü George Floyd'un cenaze töreninde dünyaya ırkçılık karşıtı mesajlar verildi. Aile üyeleri "George Floyd'un ölümü dünyayı değiştirecek" derken, ırk eşitliğinin artık başta ABD olmak üzere tüm dünyada uygulanması gerektiğini dile getirdi. Demokrat kongre üyelerinden Al Green, cenaze töreninde yaptığı konuşmada Floyd'la ilgili olarak "Onun suçu siyah doğmaktı" dedi.



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