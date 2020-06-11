Göçmen kampında korkulan senaryo

Kovid-19'untespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 398 bin 201e ulaştı. Virüs nedeniyle 416 bin 386 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 702 bin 803 kişi iyileşti.Kovid-19 hastalarının kendilerini iyi hissetmedikleri an, virüsün en bulaşıcı zamanı.Dr Anthony Fauci yasakların kalkmaya başlamasına rağmen virüsün hala bitmediğine dikkat çekti.1 milyona yakın Arakanlı Müslüman göçmenin kaldığı Cox's Bazar'da Kovid'den dolayı 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Virüsün yayılmasının felakete dönüşmesinden endişe ediliyor.Mahkemenin kararı ile günlük vaka ve ölüm yeniden açıklanmaya başlandı.Mayıs'ta Kovid-19'dan 1895 ölüm açıklanan Moskova'da yeni hesaplamalarla ölümlerin açıklanandan 3 bin 365 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Böyleceülkede ölümlerin sayısı 9 bin 723'e ulaştı.