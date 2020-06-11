Pekin, yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez vaka bildirdi

Çin'in başkenti Pekin yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez koronavirüs (Covid-19) vakası bildirdi. Çin'in başkenti Pekin 56 günün ardından ilk kez koronavirüs vakası bildirdi. Virüs tespit edilen 52 yaşındaki kişinin yurtdışı ile bağlantılı olmadığı ve yakın zamanda yurtdışına çıkmadığı belirtildi.

Çin genelinde ise son 24 saatte 15 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi. Ülkede toplam 83 bin 57 vaka bulunurken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti ; 78 bin 361 kişi ise iyileşti.