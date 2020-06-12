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Canlı yayın bayılttı

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Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
Canlı yayın bayılttı
İsveç televizyonu TV4'ün ünlü muhabiri Jenny Strömstedt, canlı yayında Başsavcı Krister Petersson ile 34 yıl önce cinayete kurban giden İsveç'in eski Başbakanı Olof Palme soruşturmasına ilişkin yaptığı röportaj sırasında bayıldı. 28 Şubat 1986'da suikasta kurban giden Başbakan Palme'nin katil zanlısının İsveçli Stig Engström olduğunun açıklanmasının ardından canlı yayın kazası yaşandı. Suikast dosyasının Başsavcısı Petersson ile röportaj yapan Strömstedt, canlı yayında yere yığıldı, Hastaneye kaldırılan Strömstedt'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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Canlı yayın bayılttı
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