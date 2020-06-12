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, 'daki terör saldırısını kınadı

, 'ın başkenti 'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.6.2020 21:06 Son Güncelleme: 12.6.2020 21:13 ABONE OL
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, imam ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

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Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı
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