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Lübnanlı protestocular rejimine yardım olarak gönderilen kamyonların yolunu kesti

'da ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini eden halk, rejimine yardım olarak gönderilen yardım kamyonlarının geçişine izin vermedi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.6.2020 17:31 Son Güncelleme: 13.6.2020 17:32 ABONE OL
Lübnanlı protestocular Esad rejimine yardım olarak gönderilen kamyonların yolunu kesti

Lübnan'da halk ekonomik kriz ve yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesini protesto etmek için gösterilerini sürdürüyor. Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam kentine bağlı Tabana bölgesinde protestocular, Esad rejimine yardım olarak gönderilen yaklaşık 17 kamyonun geçişine izin vermedi. Protestocular, kamyonları taşlayarak Suriye'ye giriş yolunu kesti. Bölgeye gönderilen güvenlik güçleri, kamyonlara taş atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Öte yandan, Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle gece saatlerinde düzenlenen gösterilerde en az 40 kişi yaralanmıştı. Lübnan'da 1 Amerikan Doları bin 500 Lübnan Lirası'na denk gelirken, karaborsada ise son günlerde fiyat 6 bin Lübnan Lirasının üzerine çıktı. Bunun üzerine ülkede işsizlik ile hayat pahalılığı daha da arttı.

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Lübnanlı protestocular Esad rejimine yardım olarak gönderilen kamyonların yolunu kesti
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