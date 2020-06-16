Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? BBC'den flaş Son Dakika Haberi…

Tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen corona virüsü pandemisine ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. İngiltere menşeli basın kuruluşu BBC tarafından yapılan bir haberde deksametazon isimli bir ilaca ilişkin dikkat çekici ifadelere yer verildi. Haberde deksametazon ilacının ağır coronavirüs vakalarında kullanılmasıyla hastaların ölüm riskinin yüzde 40'tan 28'e düştüğü ifade edildi. Bu haberin ardından deksametazon nedir, koronavirüse karşı etkili mi? sorusu merak konusu oldu.

DEKSAMETAZON NEDİR, KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

İngiltere'de koronavirüs ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı bilinen bir ilacın ağır corona virüsü (koronavirüs) hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İngiliz medyası, ilacın daha önce vakalarda kullanılması durumunda 5 bin hastanın kurtarılabileceğini yazdı.