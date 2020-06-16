Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? BBC'den flaş Son Dakika Haberi…

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nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? 'den flaş Son Dakika Haberi…

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsüne ilişkin İngiltere medyasında flaş bir son dakika haberi yayınlandı. Haberde adlı ilacın ağır coronavirüs hastalarının hayata tutunmasına yardımcı olacağı yazıldı. Öte yandan salgının başlangıcından bu yana vakalarda kullanılması durumunda 5 bin hastanın hayatta olabileceği ifade edildi. Bu gelişme sonrasında deksametazon nedir, koronavirüse karşı etkili mi? sorusu merak edilmeye başladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 17.6.2020 00:14 Son Güncelleme: 17.6.2020 00:14 ABONE OL
Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? İngiliz medyasından flaş son dakika haberi…

Tüm dünyanın adeta kabusu haline gelen corona virüsü pandemisine ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. İngiltere menşeli basın kuruluşu tarafından yapılan bir haberde isimli bir ilaca ilişkin dikkat çekici ifadelere yer verildi. Haberde deksametazon ilacının ağır coronavirüs vakalarında kullanılmasıyla hastaların ölüm riskinin yüzde 40'tan 28'e düştüğü ifade edildi. Bu haberin ardından deksametazon nedir, koronavirüse karşı etkili mi? sorusu merak konusu oldu.

DEKSAMETAZON NEDİR, KORONAVİRÜSE KARŞI ETKİLİ Mİ?

İngiltere'de koronavirüs ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "deksametazon" adlı bilinen bir ilacın ağır corona virüsü (koronavirüs) hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu. İngiliz medyası, ilacın daha önce vakalarda kullanılması durumunda 5 bin hastanın kurtarılabileceğini yazdı.

Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? İngiliz medyasından flaş son dakika haberi…

İngiltere'de korona ilacı için yapılan kapsamlı bir araştırma "" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın ağır corona virüsü (koronavirüs) hastalarının kurtarılmasına yardımcı olabileceğini duyurdu. İngiliz medyasından 'nin haberine göre, bu ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir, oksijen verilen hastalarda ise beşte bir azalttığı ifade edildi.

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? İngiliz medyasından flaş son dakika haberi…

'5 BİN HASTA KURTARILABİLİRDİ'

Araştırmayı yürüten uzmanlar, bahsi geçen ilaç ülkede salgının ortaya çıktığı dönemde tedavilerde kullanılmaya başlanmış olsaydı, 5 bin hastanın hayatının kurtarılabileceğini ifade etti. Ayrıca, ilacın ucuz ve kolay bulunabiliyor olması, ekonomik açıdan zor durumda olan ülkeler için de kolay elde edilebileceği belirtildi.

Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? İngiliz medyasından flaş son dakika haberi…

Haberde, hastaneye yatırılan bazı hastaların solunum cihazına bağlandığı ya da oksijen verilmesi gerektiği ifade edildi. Bu ilacın ise yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu belirtiliyor.

'İLAÇ 2 BİN KİŞİYE VERİLDİ'


İngiliz medyasındaki haberde, söz konusu ilacın 2 bin hastaya verildiği ve sonuçlar, bu ilacın verilmediği 4 bin hastanın verileriyle karşılaştırıldı.

Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? İngiliz medyasından flaş son dakika haberi…

ilacı ile solunum cihazına bağlı yaşam mücadelesi veren hastaların ölüm riskinin yüzde 40'tan, yüzde 28'e düştüğü kaydedildi. Araştırma heyetinin başkanı Prof. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç. Ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor. Bu büyük bir sonuç" dedi.

Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? İngiliz medyasından flaş son dakika haberi…
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Deksametazon nedir? Deksametazon corona virüse karşı etkili mi? BBC'den flaş Son Dakika Haberi…
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