Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 41 üyesi öldürüldü

'da terör örgütü 'ın 41 üyesi öldürüldü

ülkesi 'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü 'a yönelik operasyonlarda 41 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 18.6.2020 19:46 ABONE OL
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 41 üyesi öldürüldü

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletinde Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Eneche, operasyonlarda 41 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin de yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda örgütün rehin aldığı 40 kişinin de kurtarıldığını aktaran Eneche, 2 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 milyon kişi yerinden oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 41 üyesi öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA