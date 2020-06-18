Pekin tekrar alarma geçti

Çin'in başkenti Pekin'deki durum ağırlaşıyor. İkinci salgın kümesine neden olan somon pazarı bağlantılı 31 kovid vakası daha tespit edildi. Toplam 147 vaka oldu. Tüm pazar çalışanlarına test yapılmasına karar verildi. Son 7 günde test yaptırmayanlar ise kentten çıkamayacak. Okullar yine kapatıldı. Uçuşların iptal edildi. Ülke genelinde yeni ölüm yok. Toplam 252 vaka var. Dünya genelinde ise can kaybı 448 bini, vakalar 8 milyon 364 bini geçti.Can kayıpları İngiltere'de 42 bin 153, İspanya'da 27 bin 136, İtalya'da 34 bin 448, Almanya'da 8 bin 918'e, Fransa'da 29 bin 575'e yükseldi. İngiltere'de mart ayında virüse yakalanan Prens Charles hala tat ve koku alamıyor.Can kaybında günlük rekor artış. 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 12 bin 652'ye çıktı.25 gün sonra 2 vakanın görülmesiyle sınır kontrolleri orduya devredildi. Virüs saptananlarla yakın temasta bulunan 320 kişi aranıyor.Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşi pozitif çıktı.