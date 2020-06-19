ATV Haber, Almanya'da göçmen ailelerin çocuklarına haksız yere el konulmasını ve o çocukların sistematik bir şekilde eşcinsel çiftlere evlatlık verilmesini özel dosyalarla defalarca ekrana taşımıştı. Sudan sebeplerle ailelerin çocukların el konulması ve sonrasında yaşanan tacizler, uluslararası camiada büyük yankı uyandırmış hatta konu Avrupa Parlementosu'nda da gündeme gelmişti. Ama Avrupa Birliği tüm tepkilere rağmen göçmenlerin çocuklarını koruma konusunda bir arpa boyu yol katedemedi.

Almanya'da çocuk skandalı! Çocukları evlatlık diye sapıklara vermişler! | Video

Almanya'da ortaya çıkan son skandal, Avrupa'daki çocuk istismarının gerçek boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşları 5, 10 ve 12 olan üç cocuğa tecavüz edildiği ihbarını alan Alman polisi, Munster kentindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda içinde taciz ve tecavüz videoları bulunan 500 terabayt veri ele geçirildi.

Olaya karışan 11 kişi gözaltına alındı. 1 numaralı zanlı ise şiddete ve tecavüze uğrayan çocukların babasıydı! Adamın geçmişte çocuk pornografisi içeren görüntüler bulundurmaktan iki kez mahkum olduğu ve terapi gördüğü belirlendi.

Aslında yaşananlar, buzdağını sadece görünen yüzüydü. Soruşturma derinleşince 1969 yılında Batı Berlin'de pedofiliyi savunan Profesör Helmut Kentler'in başlattığı "Kentler projesi"nin onyıllarca sürdürüldüğü ortaya çıktı. Bu proje sayesinde göçmenlerin ve kötü durumdaki ailelerin çocuklarına çeşitli sebeplerle el konuldu ve bu çocuklar evlatlık verildiği kişiler tarafından şiddete ve tecavüze uğradı.

Alman hükümeti yaşanan skandal hakkında şimdilik sessizliğini koruyor.