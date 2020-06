Amerika Diyanet Merkezinde 3 ay sonra ilk cuma

Başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA, yaklaşık 3 ay sonra ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı.



Caminin avlusu ile bahçesini dolduran yüzlerce kişi, cuma namazında sosyal mesafe kurallarına göre saf tuttu.



Cuma hutbesini okuyan DCA Başkanı Bilal Kuşpınar, salgın sonrası yeni düzende Müslümanların ibadetlerini sağlıklı yerine getirebilmesi için tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.



Namazın ardından cemaat yine sosyal mesafe kuralını gözeterek, tokalaşmadan, selamlaşarak dağıldı.





NEW JERSEY'DEKİ DİYANET CAMİLERİNDE KOVİD-19 SONRASI İLK CUMA NAMAZI



ABD'nin New Jersey eyaletinde, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mart ayının ikinci haftasından bu yana kapalı tutulan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde de ilk cuma namazı için kapılar açıldı.



New Jersey Cliffside Park'taki Bergen Diyanet Camisi ve Kültür Merkezinin bahçesinde toplanan cemaat, evden getirdikleri seccadeler üzerinde sosyal mesafeyi gözeterek yüzlerinde maskeyle ilk cuma namazını kıldı.



Önceden yapılan duyuru çerçevesinde 14 yaşından küçük, 70 yaşından büyükler ile son 30 gün içinde Kovid-19 testi pozitif çıkanların camiye gelmemesi istendi.



Kısa tutulan namaz sonrası cemaat üyeleri, eski alışkanlıkların aksine tokalaşma ve kucaklaşmadan kaçınarak camiden ayrıldı.



Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, "Worldometer" internet sitesine göre 121 binin üzerinde ölü, 2 milyon 284 binin üzerinde vaka bulunuyor.