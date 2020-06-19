Bakan Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile ortak açıklama! Kritik Libya ve Doğu Akdeniz açıklamaları....

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada; AB içinde en güçlü desteğin İtalya'dan geldiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, İtalya'nın bölgede kritik bir rol oynadığını belirtti. Çavuşoğlu İtalya'nın Libya'da ateşkes için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio'dan ortak basın toplantısı | Video

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:



Ülkemizde ikinci defa ağırlamanın gururunu yaşıyorum. İtalya ile ikili ilişkilerimizi nasıl daha güçlendireceğimizi dostum Luigi ile uzun uzun konuştuk. Önümüzdeki süreçte özellikle düzenlememiz gereken önemli toplantılar var. Hükümetlerarası zirveyi ertelemiştik, bunu gerçekleştireceğiz.



İtalya ile ortak ekonomi ve ticaret komisyonumuz var. Ruhsar hanım önümüzdeki günlerde videokonferans ile gerçekleştirilmesi kararını verdik. Ticaret hacmimize baktığımız zaman yaklaşık 20 milyar avro.



AB içinde en büyük desteği İtalya'dan gördük. Bugün bunları da konuştuk. Türkiye - AB ilişkilerindeki var olan zorlukları ele aldık ki birlikte adım atalım. Bölgesel konuları da konuştuk. İtalya ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren konular var. Örneğin Libya. Libya ziyaretinde yaptığımız çalışmaları anlattım.

İTALYA'NIN OYNADIĞI KRİTİK ROLÜN FARKINDAYIZ



Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Dengeli bir rol oynadı. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı. Bundan sonra bu çabaları İtalya ile birlikte sürdürmek istiyoruz.



DOĞU AKDENİZ'DE İŞBİRLİĞİ



Şu anda Türkiye'yi dışlama çabalarının neticesi olarak bir işbirliği yok. Biz de kendi haklarımızı korumak için adımlar atmak zorunda kaldık. Kıbrıs Türk halklarını korumak da bizim yükümlülüğümüzde. Bu konuda herkesle işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu, başta Yunanistan başta olmak üzere söyledik.



İtalya her zaman dengeli, adaletli ve objektif davranan, arabuluculuk yapan bir ülkedir.





İtalya ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmayı da bölgemiz için önemli buluyoruz. Demek ki diyalogla meseleler çözülebiliyor. Ayrıca dışlama ya da diğerlerinin haklarını yok sayma, bizim hakkımızı yok sayma yerine yine paylaşılabiliyor.



Yunanistan'ın aynı anlayışla bize de yaklaşmasını tabi ki isteriz. Bu konularda önümüzdeki süreçte görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceğiz.

İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Luigi Di Maio, Libya'nın bölünmesine yol açacak silahlı ihtilafların önüne geçilmesi gerektiğini belirterek, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz." dedi.

Di Maio'nun açıklamalarından satırbaşları;

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Libya, Avrupa Birliği (AB) ve Doğu Akdeniz konularının masaya yatırıldığını ifade eden Di Maio, Libya'da çatışmaların sona ermesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

LİBYA'DA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) ÖNDERLİĞİNDEKİ BARIŞ SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ

Libya'daki tarafların silah almaya devam etmemesi, sahada paralı askerlerin bulunmaması ve sivil can kayıplarının önlenmesi için mayınlar ve patlayıcıların bulunması gerektiğini ifade eden Di Maio, "İtalya olarak sürekli sivil ölümlere yol açan mayınların temizlenmesi için Trablus yakınlarındaki çalışmalara destek verdik. Libya artık Avrupa ve İtalya için güvenlik tehdidi oluşturmamalı. Bunun için de politik çözüm bulunması gerekiyor. Biz İtalya olarak Berlin Konferansı'nda da ifade ettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki barış sürecini destekliyoruz." diye konuştu.

Di Maio, Libya'da tarafların tekrar müzakere masasına oturma niyeti göstermesinin memnuniyet verici olduğunu da vurgulayarak, "Libya'da sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz. Ülkede bölünmelere yol açacak silahlı ihtilaflara yol açmamak gerek. Bu yüzden en kısa zamanda BM Genel Sekreterinin özel temsilcisinin atanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak amacıyla AB tarafından başlatılan İrini Operasyonu'na da değinen Di Maio, İtalya'nın operasyona deniz ve hava gücü katkısında bulunduğunu ve amacın Libya'daki silahlı ihtilafın sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Di Maio, İrini Operasyonu'na ilişkin bir soruya, "AB ülkeleri tam olması gerekeni yapmadı, bizim gemilerimiz de yeni devreye girdi. Tam manasıyla abıhayat gibi hastalıklara çözüm oldu diyemem ama en azından ambargoya riayet edilmesi açısından önemli bir adım olabilir." yanıtını verdi.

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