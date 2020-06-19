İtalya Başbakanı Conte AB'nin kurtarma fonu üzerinde anlaşma sağlanmasını istedi

Conte, Kovid-19'a yönelik önlemler nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'ne başbakanlık sarayı Chigi'deki ofisinden katıldı.

Zirvenin ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Conte, "AB Konseyi sona erdi. AB ileriye bir adım daha attı. Risklerin farkındayız. Temmuz ayında bir anlaşmaya varmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Başbakan Conte zirve toplantısında, Kovid-19 sonrasında ekonomik olarak toparlanmak için tüm çevrelerle istişareler başlattıklarını anlatırken, "AB Komisyonu'nun teklifi adil ve iyi hesaplanmış. Daha önce belirlenen mali kaynakların altına inmek ciddi bir hata olur. Kredi ve hibelerin birleşimi de iyi yapılanmıştır. Zamanlama da çok önemlidir. Temmuz'a kadar bu anlaşmayı tamamlamalıyız ve komisyonun bu yıl içinde bazı kaynakları kullanabilir hale getirme çabalarını sürdürmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.



