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Son dakika haberi: ABD'den 'ya kritik ziyaret! AFRICOM komutanı Serrac ile görüşecek

'da kritik gelişme! ABD'nin  (AFRICOM), , ibya  ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmek üzere Libya'nın Zuwara kentine geldi. ABD'li askeri heyetin havalimanından Libya yetkilileri tarafından karşılandığı ifade edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.6.2020 17:02 Son Güncelleme: 22.6.2020 17:26 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'den Libya'ya kritik ziyaret! AFRICOM komutanı Serrac ile görüşecek

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM), Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, Libya'nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi.

SERRAC İLE GÖRÜŞECEKLER

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM), Stephen Townsend ve beraberindeki heyet, Libya'nın Zuwara kentine ziyaret gerçekleştirdi. Townsend ve beraberindeki askeri heyetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı El Serrac ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşeceği ifade edildi. Kritik ziyaretin, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

LİBYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİLERİ TARAFINDAN KARŞILANDI

ABD'li askeri heyetin havalimanından Libya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından karşılandığı ifade edildi.

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Son dakika haberi: ABD'den Libya'ya kritik ziyaret! AFRICOM komutanı Serrac ile görüşecek
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