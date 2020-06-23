Son dakika haberi: Corona virüste 2. dalga mı geliyor? Almanya'da bir şehir karantinaya alındı!

Almanya'da Gütersloh şehri, hızla yükselen koronavirüs vakaları nedeniyle 30 Haziran'a kadar karantinaya alındığı bildirildi.

BULAŞMA KATSAYISI ARTTI

Almanya'nın hastalık kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü, yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) R değerinin (virüs bulaştırma katsayısı) keskin bir şekilde arttığı belirtildi.

R numarası bir kişinin ortalama olarak kaç kişiye virüs bulaştırabileceğini gösteriyor.

Eğer bu numara 'bir' ise Kovid-19'la enfekte olan kişinin ortalama olarak bir kişiye daha virüs bulaştıracağı anlamına geliyor.

"R DEĞERİ 1'İN ALTINDA KALMALI"

Almanya Şansolyesi Angela Merkel, daha önce salgının ülkede kontrol edilebilmesi için R değerinin 1'in altında olması gerektiğini, eğer durum gerçekleşmezse sıkı tedbirlerin geri dönebileceğini açıklamıştı.

ARTIŞ ET FABRİKASINDAKİ SALGINDAN KAYNAKLANIYOR

Robert Koch Enstitüsü, ulusal virüs bulaştırma katsayısındaki bu büyük sıçramanın Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gutersloh kasabasındaki bir et işleme tesisinde ortaya çıkan yerel bir salgından kaynaklandığını; kasaba ve fabrikada en az bin 331 Kovid-19 vakası olduğunu, bölgedeki yedi bini aşkın kişinin karantinaya alındığını açıkladı.

Enstitü, Almanya'da vakaların genel olarak düşük bir eğim göstermesine rağmen meydana gelen yerel artışların R değerini arttırdığını bildirdi.

Bununla birlikte; Almanya'da şu ana kadar 190 bini aşkın Kovid-19 vakası ve 8 bin 962 virüs kaynaklı ölüm bildirildi.

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