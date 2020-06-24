ABD-Meksika sınırını ziyaret eden Trump'tan ilginç açıklamalar! "Bu duvar Covid-19'u bile durdurur"

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ABD- sınırını ziyaret eden Trump'tan ilginç açıklamalar! "Bu duvar Covid-19'u bile durdurur"

ABD Başkanı Donald Teump turları kapsamında ABD- sınırını ziyaret etti. Trump, en önemli seçim vaatlerinden biri olan ve yaklaşık 321 kilometre uzunluğa ulaşan Meksika duvarına imzasını attı. Ziyaret kapsamında yaptığı açıklamasında "Bu duvar Covid-19'u bile durdurdu, her şeyi durdurdu." diye konuştu. Trump ayrıca, "Sınırımız hiç bu kadar güvenli olmamıştı" şeklinde konuştu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 13:53 Son Güncelleme: 24.6.2020 14:02 ABONE OL
ABD-Meksika sınırını ziyaret eden Trump'tan ilginç açıklamalar! Bu duvar Covid-19'u bile durdurdur

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı , turları kapsamında ABD- sınırını ziyaret etti. Yaklaşık 321 kilometre uzunluğa ulaşan duvara imzasını atan Trump, " Bu duvar Covid-19'u bile durdurdur" dedi.

ABD-Meksika sınırını ziyaret eden Trump'tan ilginç açıklamalar! Bu duvar Covid-19'u bile durdurdur

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı , turları kapsamında ABD- sınırını ziyaret etti. Trump, yaklaşık 321 kilometre uzunluğa ulaşan duvara imzasını attı.

ABD-Meksika sınırını ziyaret eden Trump'tan ilginç açıklamalar! Bu duvar Covid-19'u bile durdurdur

Trump ziyaret kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu duvar Covid-19'u bile durdurdu, her şeyi durdurdu." diye konuştu. Trump ayrıca, "Sınırımız hiç bu kadar güvenli olmamıştı" şeklinde konuştu.

ABD-Meksika sınırını ziyaret eden Trump'tan ilginç açıklamalar! Bu duvar Covid-19'u bile durdurdur

DUVAR NEDEN ÖRÜLÜYOR?

ABD Başkanı , en önemli vaadlerinden olan duvarı için milyarlarca dolarlık harcama yapıyor. Bahsi geçen duvar için finansman sağlamaya çalışan Trump ile Kongre arasında da anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Kongre, bahsi geçen duvarın inşa edilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Trump'ın ABD ile Meksika sınırına duvar örmesi, başta Meksika olmak üzere hem ABD içerisinde hem de ABD dışında da tepkilere neden olmuştu.

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ABD-Meksika sınırını ziyaret eden Trump'tan ilginç açıklamalar! "Bu duvar Covid-19'u bile durdurur"
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