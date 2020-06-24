Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...

KUZEY KORE'YE KARŞI EN BÜYÜK KOZU...

Güney Kore'deki Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore'nin olası bir savaş durumunda Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu, Türkiye'nin de Suriye ve Irak'ta terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler olacağı aktarıldı.