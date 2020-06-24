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Haberler Dünya Haberleri Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...

'nin 'ye karşı en büyük kozu! 'nin PKK/PYD-YPG ve 'a karşı kullandığı obüsler...

'nin ile iletişim sağladığı irtibat bürosunu havaya uçurması ile iki ülke arasında ciddi bir gerilim yaşandı. Yaşanan gerilimin ardından Güney Kore Kuzey Kore'ye karşı savunma önelemleri almaya başladı. Güney Kore'deki Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore'nin Kuzey kore'ye karşı en büyük kozunun 'nin de kullandığı obüsler olduğunu yazdı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 12:22 Son Güncelleme: 24.6.2020 12:25 ABONE OL
Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...

'nin karşısındaki en büyük hamleyi, 'nin Suriye ve Irak'taki terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve 'a karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler üzerinde yapacağı ifade edildi.

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...

İRTİBAT BÜROSU HAVAYA UÇURULMUŞTU

'nin en son ile iletişim sağladığı irtibat bürosunu havaya uçurmasından sonra, Güney Kore herhangi bir saldırı olasılığına karşı savunmaya ağırlık verdiği ifade edildi.

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...

KUZEY KORE'YE KARŞI EN BÜYÜK KOZU...

'deki Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore'nin olası bir savaş durumunda 'ye karşı en büyük kozu, 'nin de Suriye ve Irak'ta terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve 'a karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler olacağı aktarıldı.

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...

Seul Yönetimi'nin 'nin T155 Fırtına obüslerinin 'deki karşılığı olan K9 Yıldırım obüsleri, Kuzey ile Güney arasındaki silahtan arındırılmış engebeli bölgede konuşlandığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...

OPERASYONEL HALE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN ÇALIŞILIYOR

Hâlihazırda 5 kişilik bir mürettebatla operasyon yapılabilen K9 Yıldırım obüslerinin yeni bir versiyonunu geliştirmekte olan , bu şekilde söz konusu araçların yalnızca 2 kişiyle operasyonel hale getirilebilmesi üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...
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Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye karşı en büyük kozu! Türkiye'nin PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a karşı kullandığı obüsler...
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