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ordusu, Ain Zara Hafter'den kurtarılan bölgede 3 ceset buldu

'nın () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin () Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 17:44 ABONE OL
Libya ordusu, Ain Zara Hafter'den kurtarılan bölgede 3 ceset buldu

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset bulundu.

Libya ordusuna bağlı birlikler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizlediği Ain Zara'da yaptığı incelemelerde, kimliği belirsiz 3 ceset buldu. Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ordu birliklerinin Hafter milislerinden kurtardığı ,Ain Zara kentinde toprağa gömülmüş 3 ceset bulunduğunu açıkladı. Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune illerinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

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Libya ordusu, Ain Zara Hafter'den kurtarılan bölgede 3 ceset buldu
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