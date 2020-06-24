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Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Corona virüsü taşıyan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan nakledildi!

Corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 salgını sürecinde umut verici bir gelişme yaşandı. Çinlilerin, yemek için yılan, yarasa, böcek gibi yabani hayvanlar satın aldığı hayvan pazarında ortaya çıkan corona virüsü salgını sonrası, birçok hastalığın tedavisi askıya alınmıştı. Tayland'da corona virüsü taşıyan 5 yaşındaki erkek çocuğundan alınan kök hücreler, anemisi (Talasemi) hastası 7 yaşındaki kız kardeşine hastalık bulaştırılmadan başarıyla nakledildi. Yapılan bu naklin, diğer hastalıkların tedavisi için de umut olacağı düşünülüyor.

Giriş Tarihi: 24.6.2020 13:13 Son Güncelleme: 24.6.2020 13:46 ABONE OL
Son dakika: Çin'de ortaya çıkan corona virüsüne yakalanan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi

Corona virüsünün 'in kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde birçok önemli hastalığın tedavisi, bulaşma riskine karşı askıya alınmış ve tedavisi devam edemeyen hastaların öldüğü bildirilmişti. Tayland'dan bu konuyla ilgili umut verici bir haber geldi. Corona virüsü taşıyıcısından alınan kök hücre ile yapılan tedavi başarı ile tamamlandı. Bangkok Post'un haberine göre, Bangkok'taki Ramathibodi Hastanesinden yapılan açıklamada, anemisi hastası kız kardeşinin hayatını kurtarmak için bağışçı olan Kovid-19 hastası küçük çocuktan başarılı kök hücre nakli yapıldığı belirtildi. Ramathibodi Hastanesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Kök Hücre Nakli Uzmanı Prof. Dr. Suradet Hongeng, 5 yaşındaki Sila "Jio" Boonklomji'nin, doğuştan Akdeniz anemisi olan 7 yaşındaki kız kardeşi Jintanakan'ı kurtarmak için kök hücre bağışçısı olduğunu söyledi.

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan corona virüsüne yakalanan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi

Prosedürün nisan ayında gerçekleştiğini kaydeden Suradet, "Bu vaka, çok zorlu ve karmaşıktı. Tam Jio'dan kök hücre toplamamız gerektiğinde, Kovid-19 taşıdığını fark ettik. Bu durum, Jio'yu bir diğer hasta konumuna soktu. Ayrıca 5 ve 7 yaşındaki her iki hasta da küçüktü. Bu nedenle, her adımın özel bir dikkatle atılması gerekiyordu." dedi.

Kemik iliğinden kök hücrelerin alınmasının, kök hücrelere Kovid-19 bulaşma olasılığı dahil riskler taşıdığını belirten Suradet, Jio'nun aynı zamanda karantinaya alınması gerektiğini, bu nedenle prosedürün uzadığını ve operasyonun, sağlık personeli için de risk teşkil ettiğini ifade etti.

Jintanakan'ın işlemden önce kemoterapi gördüğünü ve bağışıklığının düşük olduğunu aktaran Suradet, "Bu vaka, nakil için bir Kovid-19 hastasından kök hücre almak üzere yapılan acil operasyon bakımından dünyada bir ilktir." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan corona virüsüne yakalanan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi

Nakil, Ramathibodi Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji ve Onkoloji Bölümünden Doç. Dr. Usanarat Anurathapan tarafından gerçekleştirildi.

Usanarat işlemi, "Tayland tıbbı açısından gurur verici bir gelişme ve tedavide diğer bir dönüm noktası" olarak yorumladı.

Hastanenin açıklamasında, Kovid-19 hastası küçük Sila "Jio" Boonklomji'nin yanı sıra virüsü kapan annenin de iyileştiği bildirildi.

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan corona virüsüne yakalanan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi
Son dakika: Çin'de ortaya çıkan corona virüsüne yakalanan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan kardeşine nakledildi
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Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Corona virüsü taşıyan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan nakledildi!
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