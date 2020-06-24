Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi: Corona virüsü taşıyan çocuktan alınan kök hücreler hastalık bulaştırılmadan nakledildi!

Prosedürün nisan ayında gerçekleştiğini kaydeden Suradet, "Bu vaka, çok zorlu ve karmaşıktı. Tam Jio'dan kök hücre toplamamız gerektiğinde, Kovid-19 taşıdığını fark ettik. Bu durum, Jio'yu bir diğer hasta konumuna soktu. Ayrıca 5 ve 7 yaşındaki her iki hasta da küçüktü. Bu nedenle, her adımın özel bir dikkatle atılması gerekiyordu." dedi.

Kemik iliğinden kök hücrelerin alınmasının, kök hücrelere Kovid-19 bulaşma olasılığı dahil riskler taşıdığını belirten Suradet, Jio'nun aynı zamanda karantinaya alınması gerektiğini, bu nedenle prosedürün uzadığını ve operasyonun, sağlık personeli için de risk teşkil ettiğini ifade etti.

Jintanakan'ın işlemden önce kemoterapi gördüğünü ve bağışıklığının düşük olduğunu aktaran Suradet, "Bu vaka, nakil için bir Kovid-19 hastasından kök hücre almak üzere yapılan acil operasyon bakımından dünyada bir ilktir." değerlendirmesinde bulundu.