Anıt yıkma eyleminde hedef: İsa Peygamber

ABD'deGeorge Floyd protestolarının beraberinde getirdiği kölecilik, ırkçılık, sömürgecilikle bağlantılı tarihi kişiliklerin heykellerinin yıkılması furyası, İsa Peygamber ile Meryem Ana'ya kadar geldi dayandı. Black Lives Matter (Siyah hayatlar değerlidir) hareketinin öncülerinden olan sivil haklar savunucusuyazar Shaun King, tarihi kaynaklara göre Filistin'in Beytüllahim kentinde doğan ve Aramice konuşan İsa Peygamber'in kültürel nitelikli heykellerini "ırkçı propaganda", "beyaz ırkın üstünlüğünü dayatma biçimi" diye niteledi. King, "Beyaz Avrupalıların diktiği ve İsa olduğunu iddia ettiği heykeller de devrilmeli. Bunlar beyaz üstünlüğünün bir biçimi" ifadelerini kullandı.