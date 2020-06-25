Hafter’den Esad taktiği

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) askeri birlikleri karşısında tutunamayıp kaçan darbeci Halife Hafter milisleri ve paralı askerler, çekilirken arkalarında toplu mezarlar ve harabeye çevrilmiş yerleşim yerleri, enkaza çevrilmiş evler bırakıyor. Değerli eşyaları çalan Hafter milisleri, kaçarken cesetlerin üzerine ve çocukların oyuncaklarına bile mayın tuzakladı. Hafter'in bu tutumu Suriye de Esad'ın uyguladığı politikalarla benzerlik gösteriyor. Esad rejimi de İdlib'in doğusundaki Serakib ilçesindeki yerleşim yerlerine çok sayıda mayın tuzaklamış, TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) bu tuzakları imha etmişti.







UMH, 'toplu mezarlar, sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif ve işkence' gibi insanlık ve savaş suçlarının araştırılması için uluslararası toplumla acil işbirliği yapma politikası izliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını kaydetti.

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Bilgilerin, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebileceği değerlendiriliyor. BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları 'dehşet verici' olarak nitelendirerek bu ihlalleri 'kayıt altına aldığını' açıkladı.







TSK MAYINLARI İMHA EDİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı bomba ve mayın imha ekipleri, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'tan çekilirken tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imha çalışmalarına devam ediyor. Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle şu ana kadar en az 40 kişi öldü, 70'den fazla kişi de yaralandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Libya'daki gelişmeler hakkında 'Doğu Akdeniz'de bizi ana karaya hapsetmeye yönelik çizilen haritaları yırtıp atıyor, Libya'da tarih yazıyoruz' dedi.



MAĞDURLARIN UMUDU ADALET

Geçtiğimiz Şubat ayında, ABD'de yaşayan Libyalılar, darbeci Halife Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı yeni bir savaş suçu davası açmıştı. Libyalı 6 aile, Hafter'e karşı 1 milyar dolarlık maddi tazminat talep etmişti.

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