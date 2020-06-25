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'da düştü: 23 ölü

'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Hükümet yetkilisi Upendra Pal tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde sırasında toplam 23 kişinin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 16:44 Son Güncelleme: 25.6.2020 16:47 ABONE OL
Hindistan'da yıldırım düştü: 23 ölü

Hayatını kaybedenlerden 13'ünün Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın 175 kilometre kuzeyindeki Gopalganj bölgesindeki bir çiftlikte çalışan kişiler olduğu ifade edildi. Ayrıca 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Öte yandan, Bihar eyaletinde geçtiğimiz yıl da Temmuz ayında şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.
Eylül ayına kadar etkili olan muson yağışları, her yıl bölgede büyük yıkıma neden oluyor.

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Hindistan'da yıldırım düştü: 23 ölü
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