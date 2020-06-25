Hindistan'da yıldırım düştü: 23 ölü

Hayatını kaybedenlerden 13'ünün Bihar eyaletinin başkenti Patna'nın 175 kilometre kuzeyindeki Gopalganj bölgesindeki bir çiftlikte çalışan kişiler olduğu ifade edildi. Ayrıca 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Öte yandan, Bihar eyaletinde geçtiğimiz yıl da Temmuz ayında şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Eylül ayına kadar etkili olan muson yağışları, her yıl bölgede büyük yıkıma neden oluyor.