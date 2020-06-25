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Son dakika Haberi: Reuters duyurdu! Japonya'dan Kim ile ilgili şoke eden açıklama!

lideri Kim ile ilgili son dakika iddia! Reuters'tan gelen habere göre; son dönemlerde sağlık sorunları ile gündeme gelen Kim Jong Un ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. ile gerilimin tırmandığı şu günlerde Kuzey Kore'de Kim Jong Un Un kız kardeşinin adı sıkça duyulmaya başlamışken Kim Jong Un'un sağlık durumu ile ilgili Japonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 11:41 Son Güncelleme: 25.6.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika Haberi: Reuters duyurdu! Japonya'dan Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

lideri Kim son dönemlerde gündemden düşmüyor. Reuters'tan gelen son dakika haberde Kim Jong Un ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde öldüğü iddiası ile gündeme gelmişti. 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, çeşitli iddiaları gündeme getirmişti. 1 Mayıs'ta ise bir açılışa katılarak ölmediği mesajı veren Kim Jong Un ile ilgili Japonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte Kuzey Kore lideri ile ilgili şoke eden iddia...

Son dakika Haberi: Reuters duyurdu! Japonya'dan Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan'da kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı

Son dakika Haberi: Reuters duyurdu! Japonya'dan Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

DUBLÖR İDDİALARI

Bu karelerin servis edilmesinin ardından bir daha görülmeyince de 'dublör' iddiaları dahi ortaya atılmıştı.

Kim'in, 15 Nisan'da 'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu. Ancak Kim, 1 Mayıs'ta açılışta ortaya çıkmış ve 'sağlıklıyım' mesajı vermişti .

Son dakika Haberi: Reuters duyurdu! Japonya'dan Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

SAĞLIK DURUMU ŞÜPHELİ

Bu haberler yerini Kuzey ve gerilimine bırakmışken şaşırtan bir iddia Japonya'dan geldi.
Japonya Savunma Bakanı, lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun 'şüpheli' olduğunu belirtti.

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Son dakika Haberi: Reuters duyurdu! Japonya'dan Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!
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