Son dakika Haberi: Reuters duyurdu! Japonya'dan Kim Jong Un ile ilgili şoke eden açıklama!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son dönemlerde gündemden düşmüyor. Reuters'tan gelen son dakika haberde Kim Jong Un ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde öldüğü iddiası ile gündeme gelmişti. 15 Nisan'da Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması, çeşitli iddiaları gündeme getirmişti. 1 Mayıs'ta ise bir açılışa katılarak ölmediği mesajı veren Kim Jong Un ile ilgili Japonya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. İşte Kuzey Kore lideri ile ilgili şoke eden iddia...