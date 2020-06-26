Maymun istilası

Tayland'ın başkenti Bangkok'a 150 kilometre uzaklıktaki Lopburi kenti sakinlerinin başı, koronavirüs salgınının ardından sayıları giderek artan maymunlarla dertte. Turistik öneme sahip antik kent binlerce maymuna ev sahipliği yapıyor. Ancak artan nüfusları nedeniyle kentin bazı bölgelerinde kontrolün maymunlara geçtiği belirtiliyor. AFP'ye konuşan bir Lopburi sakini, "Biz kafeste yaşıyoruz ancak maymunlar dışarıda. Dışkıları her yerde, yağmur yağdığında kokuları dayanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı. Kentteki aşırı nüfusları problem olsa da maymunlar yüzlerce yıllık Lopburi kenti için aynı zamanda turist anlamına geliyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle turist kalmayınca binlerce maymunu beslemek imkansız hale geldi. Mart ayında internette yayılan bir video yüzlerce hayvanın bir parça yiyecek için nasıl mücadele ettiğini gösteriyordu.Kenteki maymun popülasyonunu kontrol altında tutmak için kısırlaştırma programı uygulanıyordu, ancak bu program üç yıl önce durduruldu. Kenttekiz maymunların sayısı son üç yılda ikiye katlanarak 6 bine çıktı. Yetkililer kısırlaştırma programını yeniden başlattı. Kısa süre içerisinde 500'den fazla maymunun kısırlaştırılması planlanıyor.