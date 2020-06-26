Türkiye’den AB ile Yunanistan’a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Türkiye'ye yönelik çirkin açıklamalarına tepki gösterdi. Aksoy, "Dendias'ın, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonunun buna ortak olması ise ibret vericidir" dedi. Yunan bakan Türkiye'nin Akdeniz'de barış ve güvenliği zayıflattığı eleştirisinde bulunmuştu. Öte yandan Hami Aksoy, Europol'ün "Avrupa'nın, PKK faaliyetlerinin üssü olmaya devam ettiği" tespitine ilişkin, 'tespitler bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır' dedi.