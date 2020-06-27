Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

: 'ye küstah tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

haberi: 'da darbeci Hafter ile bozguna uğrayan , 'ye yönelik düşmanca tutumuna devam ediyor. AB temsilcisi Borrell ile görüşen Dışişleri Bakanı , "Sonuçları felaket olur" diyerek Türkiye'ye Libya tehdidi savurdu. Savunmadan Sorumlu Bakan Ahmed Al Bowardi, Atina ile Türkiye'ye karşı atılacak adımları görüştü. Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da Türkiye'ye karşı Fransa'ya dayanışma mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 10:43 Son Güncelleme: 27.6.2020 10:45 ABONE OL
Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da darbe, terör ve işgallerin önde gelen destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (), Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed yönetiminde, 'ye karşı her cephede saldırılarını yoğunlaştırmaya başladı. Özellikle 'da Türkiye destekli uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) terör örgütü lideri Hafter güçlerini sahada bozguna uğratmasından sonra Abu Dabi yönetimi Ankara'ya karşı açık cephe alma politikasını yoğunlaştırdı.

Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

'nin çıkarlarını direkt hedef alan , hem bölgede hem de diğer coğrafyalarda işbirliği ve ittifak arayışını da yoğunlaştırdı. Son olarak Abu Dabi yönetimi üç koldan Türkiye'yi hedef aldı. BAE Dışişleri Bakanı el Nahyan, "Türkiye'nin 'daki mevcut rolüne devam etmesi durumunda sonuçlarının 'felaket' olacağı" sözleriyle işin boyutunu tehdide kadar çıkardı.

Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

KÜSTAH SÖZLER

, dün Avrupa Birliği (AB) Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 'nin 'daki rolünü küstah sözlerle hedef aldı. medyasının aktardığına göre Abdullah bin Zayed, "Türkiye'nin rolü, mevcut şekliyle Arap dünyası tarafından hoş karşılanmıyor. Eğer Türkiye aynı şekilde devam ederse sonuçlar felaket olur" ifadelerini kullandı. Bin Zayed'in, Mısır'ın çabalarından övgüyle bahsettiği de belirtildi.

Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

YUNANİSTAN'LA YENİ ADIM

'nin Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Al Bowardi'nin de dün Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği BAE resmi haber ajansı "WAM" tarafından bildirildi. İkili görüşmede, ülkeler arasında savunma ve Askeri işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ne gibi adımların atılabileceği masaya yatırıldı.

Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

Haberde belirtilmese de görüşmede ortak hedefin 'ye karşı atılacak adımlar olduğu değerlendiriliyor. gibi da da terör örgütü lideri Hafter'i destekleyen ülkeler arasında yer alıyordu.

Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA