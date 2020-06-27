Son dakika: Türkiye'ye küstah Libya tehdidi! Her taşın altından Veliaht Prens çıkıyor...

Türkiye'nin çıkarlarını direkt hedef alan BAE, hem bölgede hem de diğer coğrafyalarda işbirliği ve ittifak arayışını da yoğunlaştırdı. Son olarak Abu Dabi yönetimi üç koldan Türkiye'yi hedef aldı. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed el Nahyan, "Türkiye'nin Libya'daki mevcut rolüne devam etmesi durumunda sonuçlarının 'felaket' olacağı" sözleriyle işin boyutunu tehdide kadar çıkardı.