50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözdü

Piccirillo kendisi de matematikçi olan üniversitedeki profesörü Cameron Gordon ile konuşurken, gayet rahat bir şekilde hesaplamalarından bahsetti. Prof. Gordon öğrencisinin 1970'te İngiliz matematikçi John Horton Conway tarafından gündeme getirilen ünlü Conway düğümü problemini çözdüğünü görünce çok şaşırdı.





'EV ÖDEVİ GİBİ YAPTIM'

Prof. Gordon "Bunun ne kadar eski ve meşhur bir problem olduğunu bildiğini sanmıyorum" dedi. Piccirillo problemi çözmesinin ardından Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) öğretim üyeliği görevine getirildi. İspanya Matematik Bilimleri Enstitüsü'nün bir üyesi Javier Aramayona "Conway Düğümü problemi çok uzun süredir çözülemedi ve çok sayıda parlak matematikçi, bu problemi ele alıp, çözmeyi başaramadı" dedi. Piccirillo, "Gündüz üzerinde çalışmadım, çünkü gerçek matematik olarak görmüyordum. Daha çok bir ev ödevim gibi bakıyordum ve ben de eve gidip, ödevimi yaptım" dedi.