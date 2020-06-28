Beyaz Saray: Trump bilgilendirilmedi!

SÖZCÜDEN AÇIKLAMA: TRUMP BİLGİLENDİRİLMEDİ

ABD'nin günde binlerce istihbarat raporu aldığını ve bunların titizlikle incelendiğini kaydeden McEnany, "Beyaz Saray, istihbarat ya da iç bilgilendirme hakkında kesinlikle bilgi vermez. Ancak CIA Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü, ne başkan Trump'ın ne de Başkan Yardımcısı Mike Pence Rusya konusunda bilgilendirildiğini teyit ediyor. Söz konusu istihbarat hakkında bir açıklama yapmıyoruz. Ancak New York Times gazetesinin Başkan Trump'ın bu konuda bilgilendirildiği iddiası kesinlikle doğruları yansıtmamaktadır" İfadelerini kullandı.