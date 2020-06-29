Son dakika: DSÖ'den koronavirüs açıklaması! En kötüsü henüz gelmedi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: (Kovid-19 salgınında) En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz"

TÜRK DOKTOR BÖYLE UYARMIŞTI:

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin New York kentinde yaşayan ve koronavirüse yakalanıp iyileşen Türk doktor Sine Aras Akten kritik açıklamalarda bulundu. Akten, ABD'deki Mayıs ayında gerçekleşen siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestoların salgın vakalarına olan etkisinin temmuz ortasında görüleceğini söyledi.



BAZI EYALETLER HENÜZ BİRİNCİ DALGADA

New York Brooklyn Hastanesi'nde görevli Türk doktor bu süreçte en yakın arkadaşının intihar ettiğini ve ABD'de yetişmiş sağlık çalışanı sıkıntısı çekildiğini belirtti. ABD'de ikinci dalgadan endişelendiklerini ifade eden Akten "Koronavirüsün gelişimi ve ikinci dalga ihtimalini endişe ile izliyoruz. Yakın zamanda George Floyd ile gelişen protestolar yeni bir toplumsal harekete neden oldu. Henüz birinci dalga bitmemişken meydana gelen bu protestolar, ikinci dalganın daha hızlı gelmesine neden olacak. Bizdeki hasta ve ölüm sayıları düşerken Florida gibi Alabama gibi güney eyaletlerde günlük vaka sayıları 4 bini aştı. Bu eyaletler henüz birinci dalgayı yaşıyor" ifadelerini kullandı.

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" PROTESTOLARIN ETKİSİ TEMMUZ ORTASINDA GÖRÜLECEK"

New York'taki hastanede koronavirüs tedavisinde görev alan Dr Akten, hastanede yaşadıklarını

şu sözlerle anlattı: "Salgının kuzeyden güneye doğru gittiğini söylemek mümkün ancak aynı zamanda yaşanan protestolar maalesef daha çok insanın efekte olmasına sebep oluyor. Test merkezlerinin ve test sayılarının artması ikinci dalgayı daha yumuşak atlatacağımızı düşündürse de protestoların etkisini temmuz ortası itibariyle göreceğiz Her eyaletin farklı bir sağlık sistemi var ve farklı süreçler yaşanıyor."

İKİNCİ DALGANIN KUVVETİ NASIL OLACAK?

Hastanede koronavirüs tedavisinde gecesini gündüzüne katan Türk doktor, "Sağlık platformları bu süreçte değişti. Dijital ya da tele sağlığa geçiş olduğu için hastanelerin yoğunluğu ve yükü düştü. İkinci dalgada sadece çok hasta olanların hastaneye gideceğini diğer hastaların takibinin telefonla, video konferansla yapılacağını düşününce ikinci salgın daha hazırlıklı bir döneme denk gelecek" dedi.