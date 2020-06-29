Dünyanın konuştuğu son dakika haberi: Nijeryalı fenomene operasyon! 30 milyon sterlin ile yakalandı

Daha sonra parayı aktarmak için tanınmış şirketler ve bankalar adına sahte web siteleri oluşturuyor. Böylelikle bir çok ülkedeki kişileri dolandırıyor" dedi. Abbas'ın Avrupa, Amerika ve Nijerya olmak üzere 350 milyon sterlinlik bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddia ediliyor.