SON DAKİKA! ABD'de büyük tehlike: Bazı eyaletlerde Kovid-19 vakaları artıyor

Amerika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son iki haftada yüzde 84 arttı. "Philedelphia Inquirer" gazetesindeki habere göre, aralarında New York, Illinois ve Michigan eyaletlerinin bulunduğu, maske takma zorunluluğu olan 11 eyalette ise yeni vaka sayıları iki hafta öncesine göre yüzde 25 azaldı.