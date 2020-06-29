Son dakika: Coronavirüs aşısı ile ilgili sıcak gelişme! İnsan üzerinde denendi! İşte ilk sonuçlar...

CNBG, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) aşı testlerinin son aşamasına geçilmesi için izin alındığını da açıkladı, ancak bunun tam olarak hangi aşı olduğu konusunda net bilgi vermedi.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), iki şirketin aşı çalışmalarında öncü olduğunu açıklamıştı. Açıklamaya göre merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Astrazeneca şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşı adayının şu anda dünyada en ileri seviyede gelişim göstermiş aşı adayı, bu şirketi ABD merkezli Moderna'nın ürettiği aşı adayı takip ediyor.