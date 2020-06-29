Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye'den ABD'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

'den 'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı , 'nin Washington Büyükelçiliği konutu önündeki Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki göstererek, bu eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 20:51 ABONE OL
Türkiye'den ABD'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Washington Büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline asılan bez pankartla ilgili yazlı açıklama yaptı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına ve Türk tarihine bu tür çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceğini kaydeden Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dünya tarihindeki müstesna konumu tartışmasız olan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır. Bu menfur eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için Washington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır."

Washington'da perşembe günü Türk büyükelçilik konutu önündeki Atatürk heykeline yönelik saldırıda, heykelin üzerine İngilizce "Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan suçluyum" yazılı pankart asılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'den ABD'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA