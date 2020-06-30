Coronavirüs ilacı onlarda mı saklı? 2. corona virüs dalgasını engelleyebilir mi?

UCUZ VE ÇOĞALTILMASI KOLAY

NTV'nin haberine göre; Uzmanlar, araştırmalarının 'virüsü etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğini' belirterek, nano antikorların ucuz ve çoğaltılması kolay olmasından dolayı, geniş ölçüde erişilebilir bir seçenek olduğunu söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan Karolinska Üniversitesi Hastanesi'ndeki mikrobiyoloji, tümör ve hücre biyolojisi bölümünden yazarlar Telgraph'a yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: