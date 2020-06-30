Dr. Anthony Fauci: "ABD'deki günlük vaka sayısı 100 bine çıkabilir"

ABD'de Beyaz Saray Korona Virüs ile Mücadele Görev Gücü Üyesi ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den ülkedeki salgına yönelik korkutan açıklama geldi. Dr. Fauci, "Amerikan halkına durumun daha da kötüye gidebileceğini söylememizde fayda var" dedi. Fauci, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda kısa süre içinde ABD'nin günlük 100 bin korona virüs vakasına erişebileceği konusunda uyarıda bulundu. Dr. Anthony Fauci, "Şu anda günde 40 bin yeni vaka kaydediyoruz. Şu anki durumu değiştirmezsek ve günde 100 bin vakayı bulursak şaşırmayacağım" diye konuştu."Açıkça yanlış yöne gidiyoruz" diyen Dr. Fauci, "Açık bir şekilde tam kontrole sahip değiliz. İşlerin gerçekten çok kötüleşeceği konusunda çok endişeliyim" dedi. Fauci, "Hepimiz bireyler ve toplumun bir parçası olarak salgını sona erdirme sorumluluğundayız" ifadelerini kullandı. Fauci, Florida, Teksas, California ve Arizona'nın yeni vakaların yüzde 50'sinin kaydedildiği eyaletler olduğunu duyurdu.Aşının bulunma olasılığı ile ilgili olarak konuşan Dr. Fauci, söz konusu aşının belirlenen standartları karşılayıp karşılamayacağı konusunda henüz bir bilginin olmadığını itiraf etti. 2021 yılının başlarında aşının piyasada olabileceği iddialarını iyimser bulduğunu söyleyen Fauci, Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) aşıyı geliştirilebileceğine dair bir garanti olmadığını da dile getirdi.ABD'de yeni tip korona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 128 bin 819'a, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 683 bin 304'e yükseldi.