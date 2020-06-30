Hainlere izin tepkiye ceza

Aylin Yılmaz, "Hainler Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler edince dayanamadım. Polisler PKK'lıları susturacağına bana saldırdılar. Üç bin euro da ceza kestiler" diye konuştu.



PKK yandaşlarının Türklerle karşı karşıya gelebileceği güzergahlarda gösteri yapması yetmezmiş gibi Türkler polis şiddetine de uğradı. PKK'nın oyunlarını manşetimize taşıyarak hükümet yetkililerine dün, "Hainlerinizin ipini bağlayın" diye çağrı yaptık.