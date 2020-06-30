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Hainlere izin tepkiye ceza

, ’lıları Türklerin yoğun olduğu caddede yürütüp vatandaşlarımızı tahrik etti. Buna tepki gösteren üniversiteli Aylin’i polis tartakladı, üç bin euro da ceza kesti

Mustafa AKBABA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Hainlere izin tepkiye ceza

'YI terör örgütü olarak gören, paçavralarını yasaklı semboller kapsamına alan , dört gün boyunca hain örgüt yandaşlarını Türklerin yoğun olduğu caddelerde yürüttü. Terörist başının posterlerine izin verip, Türklerin tahrik edilmesine göz yuman Avusturya polisi, hainlere tepki veren 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aylin Yılmaz'a üç bin euro ceza kesti.

Hainlere izin tepkiye ceza

KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR
AYLİN Yılmaz, "Arkadaşım Aleyna ile çarşıdan dönerken 'lı grupla karşılaştık. Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'ye, Türklere ağza alınmayacak hakaretler, küfürler yağdırıyorlardı. 'Türkiye' diye bağırınca bize sopa fırlattılar. Orta parmak gösterdiler. Bozkurt işareti yapınca polisler üzerime çullandı. Bu beni agresif hale getirdi. Öfkemi kontrol edemiyorum. Ceza yağdırdılar" dedi.

Hainlere izin tepkiye ceza

ORANTISIZ GÜÇ KULLANDILAR
TÜRKİYE ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretler yağdırılmasına dayanamayan genç kız, bozkurt işareti yapınca apar topar polis tarafından gözaltına alınmaya çalışıldı. Yılmaz, direnince polisler orantısız güç kullandı. Sonrasında ise 'Polise mukavemet ve yasaklı işareti göstermek' suçlaması ile genç kıza ağır para cezası yazdı. Yılmaz'ın vücudunda morluklar oluştu.

Hainlere izin tepkiye ceza

Aylin Yılmaz, "Hainler Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ağza alınmayacak küfürler edince dayanamadım. Polisler 'lıları susturacağına bana saldırdılar. Üç bin euro da ceza kestiler" diye konuştu.

PKK yandaşlarının Türklerle karşı karşıya gelebileceği güzergahlarda gösteri yapması yetmezmiş gibi Türkler polis şiddetine de uğradı. PKK'nın oyunlarını manşetimize taşıyarak hükümet yetkililerine dün, "Hainlerinizin ipini bağlayın" diye çağrı yaptık.

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Hainlere izin tepkiye ceza
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