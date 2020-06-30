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Menkul kıymetler borsasına saldırı

Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Menkul kıymetler borsasına saldırı
Pakistan'da Karaçi kentinde dün sabah saatlerinde menkul kıymetler borsası (PSX) binasına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açıldı. Binaya girmek isteyen saldırganlarla güvenlik görevlileri arasında 8 dakika çatışma yaşandı. Saldırganlarla güvenlik görevlileri arasındaki Çatışmada biri polis, ikisi güvenlik görevlisi 3 kişin hayatını kaybederken, üçü polis 7 kişinin de yaralandı. Çatışma sonucunda 4 saldırgan da öldürüldü. Saldırın 2018'de Çin'in Karaçi Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla benzerlik gösterirken eylemi Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi. AA
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Menkul kıymetler borsasına saldırı
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