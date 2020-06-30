Menkul kıymetler borsasına saldırı

Pakistan'da Karaçi kentinde dün sabah saatlerinde menkul kıymetler borsası (PSX) binasına el bombası attıktan sonra rastgele ateş açıldı. Binaya girmek isteyen saldırganlarla güvenlik görevlileri arasında 8 dakika çatışma yaşandı. Saldırganlarla güvenlik görevlileri arasındaki Çatışmada biri polis, ikisi güvenlik görevlisi 3 kişin hayatını kaybederken, üçü polis 7 kişinin de yaralandı. Çatışma sonucunda 4 saldırgan da öldürüldü. Saldırın 2018'de Çin'in Karaçi Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyla benzerlik gösterirken eylemi Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi. AA