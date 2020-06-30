Son dakika: Donald Trump'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! Merkel ve May'e böyle hakaret etmiş...

EN İYİ ANLAŞTIĞI LİDER ERDOĞAN

ABD Başkanı Donald Trump'ın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ile yaptığı görüşmelerde, önceki başkanları eleştirdiği kaydedildi. Söz konusu konuşmalarda, Trump'ın eski ABD Başkanları Barack Obama ve George W. Bush için "Bir şey bildikleri yok" dediği ifade edildi. Öte yandan, Trump'ın en çok konuştuğu liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ve en iyi anlaştığı lider olarak ifade edildiği belirtildi.