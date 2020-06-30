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Son dakika: 'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! ve May'e böyle hakaret etmiş...

Son dakika: ABD'de araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, Başkan 'ın, dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerini, resmi belgelere ve tanıklara dayandırarak yayımladı. Trump'ın liderlerle yaptığı telefon görüşmesinde Alman Şansölyesi 'i "aptal", İngiltere eski Başbakanı Therasa May'i ise " omurgasız" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 13:22 Son Güncelleme: 30.6.2020 13:32 ABONE OL
Son dakika: Donald Trump'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! Merkel ve May'e böyle hakaret etmiş...

ABD'de 1972-1974 yılları arasında ABD Başkanı Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon'ın başkanlığının sona ermesiyle sonuçlan Watergate skandalını ortaya çıkaran araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, ABD Başkanı 'ın diğer dünya liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin detayları paylaştı. ABD medyasından CNN International, Cumhurbaşkanı 'ın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in, Trump ile yaptığı görüşmelerde daha üstün geldiğini bildirdi. Diğer telefon görüşmelerine ilişkin detaylar da basına sızdırıldı.

Son dakika: Donald Trump'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! Merkel ve May'e böyle hakaret etmiş...

PUTİN'E KARŞI ÜSTÜNLÜK SAVAŞI

'ın ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin detaylar da yer aldı. Bahsi geçen görüşmelerde, Trump'ın sık sık kendisini övdüğü, ABD ekonomisinde gösterdiği başarıdan dolayı övündüğü aktarıldı. Öte yandan, kendisinin, özellikle Obama yönetiminden daha güçlü ve akıllı olduğunu söylediği ifade edildi. CNN'deki haberde, Putin ve Trump görüşmeleri, 'buhar banyosunda muhabbet eden iki adam' olarak değerlendirildi.

Son dakika: Donald Trump'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! Merkel ve May'e böyle hakaret etmiş...

MERKEL'E "APTAL" YORUMU

Telefon görüşmelerine dayandırılan habere göre , dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May için "zayıf" diyerek eleştirdi. Öne çıkan detaylardan bir diğer ise Trump'ın, Almanya Başbakanı Angela için "aptal" demesi oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı yorumlarda, "Rusların cebinde" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Donald Trump'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! Merkel ve May'e böyle hakaret etmiş...

TRUMP'TAN MAY'E OMURGASIZ ELEŞTİRİSİ

Ayrıca, Trump'ın Theresa May hakkında yaptığı konuşmalarda, May'in Brexit sürecine yaklaşımını "omurgasız" olarak değerlendirdiği kaydedildi. 'in Trump karşısında sakinliğini koruduğu, ancak Theresa May'in konuşmalardan sonra 'kızgın ve gergin' olduğu belirtildi. Ayrıca, Trump'ın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte kendi 'servetini' övdüğü aktarıldı.

Son dakika: Donald Trump'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! Merkel ve May'e böyle hakaret etmiş...

EN İYİ ANLAŞTIĞI LİDER ERDOĞAN

ABD Başkanı 'ın, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ile yaptığı görüşmelerde, önceki başkanları eleştirdiği kaydedildi. Söz konusu konuşmalarda, Trump'ın eski ABD Başkanları Barack Obama ve George W. Bush için "Bir şey bildikleri yok" dediği ifade edildi. Öte yandan, Trump'ın en çok konuştuğu liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ve en iyi anlaştığı lider olarak ifade edildiği belirtildi.

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Son dakika: Donald Trump'ın telefon konuşmaları ifşa oldu! Merkel ve May'e böyle hakaret etmiş...
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