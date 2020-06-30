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Son dakika haberi: 'dan kritik açıklaması! "Bu sadece başlangıç"

'dan corona virüs salgını ile ilgili kritik bir açıklama geldi. Edinilen son dakika habere göre; ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), pandemisi ile ilgili korkutan gerçeği ortaya çıkardı. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre Covid-19 kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayılıyor. Amerika'daki vaka artışı için sadece "başlangıç" diyen uzmanlar öneli uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 30.6.2020 10:16 Son Güncelleme: 30.6.2020 10:21 ABONE OL
Son dakika haberi: Amerika'dan kritik Covid-19 açıklaması! Bu sadece başlangıç

Coronavirüsün merkez üssü haline gelen 'dan korkutan bir son dakika hbaeri geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), 'un ABD'de kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayıldı açıklandı. Uzmanların bu sadece başlangıç diyerek ifade ettiği corona virüs salgınındaki vaka artışı için kritik uyarılarda bulundu.

Son dakika haberi: Amerika'dan kritik Covid-19 açıklaması! Bu sadece başlangıç

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından kritik () açıklaması geldi. CDC uzmanı, Covid-19'un ABD'de kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayıldığının açıklandı.

Son dakika haberi: Amerika'dan kritik Covid-19 açıklaması! Bu sadece başlangıç

Dünyayı etkisi altına alan () salgını can almaya devam ediyor. Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanlarından kritik açıklama geldi. CDC'den Doktor Anne Schuchat, ABD'de virüsün kontrol edilemeyecek kadar hızlı ve pek çok yere yayıldığını belirtirken Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'ne verdiği demeçte, "Şu anda ülke çapında çok fazla vaka var, bu çok cesaret kırıcı" diye ifade etti.

Son dakika haberi: Amerika'dan kritik Covid-19 açıklaması! Bu sadece başlangıç

"BU SADECE BAŞLANGIÇ"

Schuchat vakalardaki artışı sadece "başlangıç" olarak değerlendirerek şu ifadelere yer verdi: Bence ülke çapında, yaz mevsimiyle alakalı gevşeme düşünceleri çok yüksekti. Her şey yoluna girecek"

Son dakika haberi: Amerika'dan kritik Covid-19 açıklaması! Bu sadece başlangıç

"AŞI BULUNANA KADAR KİMSE RAHATLAMAMALI"

Schuchat aynı zamanda insanları fiziksel mesafeyi koruma, maske takma ve aşı bulunana kadar rahatlamamaları konusunda da uyardı.

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Son dakika haberi: Amerika'dan kritik Covid-19 açıklaması! "Bu sadece başlangıç"
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