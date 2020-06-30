Son dakika haberi: Amerika'dan kritik Covid-19 açıklaması! "Bu sadece başlangıç"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanlarından kritik açıklama geldi. CDC'den Doktor Anne Schuchat, ABD'de virüsün kontrol edilemeyecek kadar hızlı ve pek çok yere yayıldığını belirtirken Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'ne verdiği demeçte, "Şu anda ülke çapında çok fazla vaka var, bu çok cesaret kırıcı" diye ifade etti.