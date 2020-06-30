Türkiye karşıtı aday hezimete uğradı

Fransa'da önceki gün gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için referandum niteliğinde olan yerel seçim sonuçları şaşırtmadı. Seçimlerde Türkiye karşıtları sandığa gömüldü. Sık sık Türkiye karşıtı açıklama yapan Macron'un partisi Cumhuriyet İleri (LREM), büyük kentleri kaybetti. Seçimlere, Yeşiller başta olmak üzere sol partilerin oluşturduğu ittifakların zaferi damga vurdu. Yeşiller, Lyon, Strazburg, Marsilya ve Bordo gibi büyük şehirlerde galip geldi. Başkent Paris'te de Sosyalist mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak seçimi ilk sırada tamamladı.







YÜZDE 8 OY ALDI

İktidar partisi LREM'in tek başarı sağladığı şehir, Başbakan Edouard Philippe'in aday olduğu ve oyların yüzde 58'ini aldığı Le Havre oldu.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ve 1915 olayları hakkındaki sözlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert tepki gösterdiği Fransız milletvekili Sonia Krimi ise büyük hezimete uğradı. LREM milletvekili Sonia Krimi, aday olduğu Cherbourg-en-Cotentin'de yenilgiye uğradı. Krimi, sadece yüzde 8 oy alabildi ve seçim yarışında üçüncü oldu.







TÜRK ADAY SEÇİLDİ

Öte yandan Türk siyasetçi Metin Yavuz, başkent Paris'in banliyölerinden Valenton'da belediye başkanı seçildi. Ülkede 22 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunda Yavuz, Valenton'da bağımsız olarak Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Laurent Perichon'a karşı yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yavuz, oyların yüzde 52,37'sini alarak seçimi kazandı ve belediye başkanı seçildi.







EMMANUEL MACRON BÜYÜK YARA ALDI

Fransa'daki yerel seçimlerde beklenen oldu ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ağır bir yenilgi aldı. Bu hezimet iki yıl sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Maron için "büyük yara" olarak yorumlandı. 2017'de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra birçok krizle karşı karşıya kalan ve bunların üstesinden gelemeyen Macron, ülkede siyasi olarak güçlenebilmek için yerel seçimlere önem veriyordu. Ülkede uygulanan politikalar ve yeni tip konoravirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi yönetememesi nedeniyle halkın büyük bölümünün desteğini kaybeden Macron'un seçimlerde aday olması halinde seçmenleri ikna etmesinin zor olacağı düşünülüyor.

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