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ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! tüm stoku bitirdi!

Corona virüs ile mücadelede tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşüren Remdesivir ilacı ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşadnı. Edinilen son dakika habere göre; corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan artan corona virüs vakalarının ardından "Remdesivir" adlı ilacın tüm stoklarını satın aldığı iddia edildi. The Guardian gazetesinin internet sitesindeki son dakika haberde, Trump yönetiminin 500 bin dozun üzerinde Remdesivir aldığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 14:45 Son Güncelleme: 1.7.2020 14:52 ABONE OL
Coronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Amerika tüm stoku bitirdi!

ABD'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı iddia edildi.

The Guardian gazetesinin internet sitesindeki haberde, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürüldü.

Coronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Amerika tüm stoku bitirdi!

SON 3 AYLIK STOK SATILDI!

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 500 bin dozun üzerinde Remdesivir satın aldığı, bu miktarın, ilacı üreten firmanın temmuz ayı üretim kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geldiği belirtildi.

Coronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Amerika tüm stoku bitirdi!

ENDİŞE VERİCİ

Yapılan satın alımla ilaca ihtiyaç duyan diğer ülkelerin 3 ay boyunca bunu tedarik edemeyeceğine dikkat çekilen haberde, ABD'nin ilaç üzerindeki tek taraflı eyleminin derin endişe uyandırdığı kaydedildi.

Coronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Amerika tüm stoku bitirdi!

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı bildirilmişti.

Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Remdesivir'e "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.

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Coronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Amerika tüm stoku bitirdi!
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