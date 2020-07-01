Coronavirüs ilacı ile ilgili son dakika gelişmesi! Amerika tüm stoku bitirdi!

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı bildirilmişti.

Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Remdesivir'e "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.