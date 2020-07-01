Trump’a göre Macron bir ‘şamar oğlanı’

ABD'de gündem bu kez Donald Trump'ın dünya liderleri ile yaptığı telefon görüşmeleri. 1970'lerdeki Watergate skandalını ortaya çıkaran Carl Bernstein, Trump'ın özel telefon görüşmeleri dokümanlarına ulaştı. CNN'de yayınlanan habere göre Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u "şamar oğlanı" olarak tanımladı. Trump'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'e ise "salak" dediği ve eski İngiltere Başbakanı Theresa May için de "zayıf" tanımını kullandığı ileri sürüldü. Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de sık sık telefonda görüştüğü ve konuşmalarında sürekli kendisinden önceki başkanlar olan George W. Bush ile Barack Obama'yı suçladığı belirtildi.