Dünya Sağlık Örgütü'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama! Yeni virüs vakaları...

2016'DAN BERİ BİLİNİYOR

NTV'de yer alan habere göre; Bahsedilen virüsün 2016 yılından bu yana bilindiğini söyleyen Ryan "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.



Ryan, Dünya Sağlık Örgütü'nün durumun daha detaylı şekilde araştırılması için Çin ile işbirliği yapmak istediğini da belirtti.

