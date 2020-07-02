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'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama! Yeni virüs vakaları...

Tüm dünya corona virüs pandemisi ile mücadele ederken 'den korkutan bir haber geldi. Çin'de "G4 H1N1" adlı yeni bir virüsün tüm dünyanın gündemindeki yerini aldı. Bilim insanlarının araştırmalarını yoğunlaştırdığı bu virüsün bir diğer adı ise "domuz gribi" olarak biliniyor. yeni virüse yönelik flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 2.7.2020 10:32 Son Güncelleme: 2.7.2020 10:40 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama!

Tüm dünya corona virüs pandemisi ile mücadele ederken 'de ortaya çıkan yeni virüs "" tüm dünyanın gündemindeki yerini aldı. "Domuz gribi" olarak anılan virüs hakkında 'nden açıklama geldi. İşte yeni virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen o açıklama...

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama!

YENİ DEĞİL

'nden 'de görülen domuz gribi virüsüyle ilgili açıklama geldi. Virüsün yeni değil, bilinen bir bir domuz gribi türü olduğunu belirtildi. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Doktor Mike Ryan yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama!

2016'DAN BERİ BİLİNİYOR

NTV'de yer alan habere göre; Bahsedilen virüsün 2016 yılından bu yana bilindiğini söyleyen Ryan "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.

Ryan, 'nün durumun daha detaylı şekilde araştırılması için ile işbirliği yapmak istediğini da belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama!

Çinli bilim insanları, geçtiğimiz günlerde, küresel bir salgına dönüşme potansiyeli taşıyan ve domuzlarda tespit edilen G4 adlı bir virüs türü keşfettiğini açıklamıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama! Yeni virüs vakaları...
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