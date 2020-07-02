Dünya Sağlık Örgütü'nden 'yeni virüs' ile ilgili flaş açıklama! Yeni virüs vakaları...

Tüm dünya corona virüs pandemisi ile mücadele ederken Çin'de ortaya çıkan yeni virüs "G4 H1N1" tüm dünyanın gündemindeki yerini aldı. "Domuz gribi" olarak anılan virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. İşte yeni virüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen o açıklama...
YENİ DEĞİL
Dünya Sağlık Örgütü'nden Çin'de görülen domuz gribi virüsüyle ilgili açıklama geldi. Virüsün yeni değil, bilinen bir bir domuz gribi türü olduğunu belirtildi. Açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı Direktörü Doktor Mike Ryan yaptı.
2016'DAN BERİ BİLİNİYOR
NTV'de yer alan habere göre; Bahsedilen virüsün 2016 yılından bu yana bilindiğini söyleyen Ryan "İnsanları sakinleştirmek, bunun yeni bir virüs olmadığını, gözetim altında olan bir virüs olduğunu söylemek önemli" ifadelerini kullandı.
Ryan, Dünya Sağlık Örgütü'nün durumun daha detaylı şekilde araştırılması için Çin ile işbirliği yapmak istediğini da belirtti.
Çinli bilim insanları, geçtiğimiz günlerde, küresel bir salgına dönüşme potansiyeli taşıyan ve domuzlarda tespit edilen G4 adlı bir virüs türü keşfettiğini açıklamıştı.