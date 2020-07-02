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’in kız arkadaşı tutuklandı

Cinsel istismardan hüküm giyen Amerikalı finansçı, iş insanı 'in eski kız arkadaşı gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 08:55 ABONE OL
Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı tutuklandı

Cinsel istismardan hüküm giyen Amerikalı finansçı, iş insanı Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell gözaltına alındı.
Cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, Epstein adına reşit olmayan kızları tedarik etme ve cinsel amaçlı insan ticareti ile ilgili suçlamalar kapsamında FBI tarafından gözaltına alındı.

NBC News'ta yer alan haberde Maxwell'in ABD'nin New Hampshire eyaletinde gözaltına alındığı belirtildi.
Epstein, 29 Ağustos 2019'da intihar sonucu hayatını kaybetmişti.

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Jeffrey Epstein’in kız arkadaşı tutuklandı
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