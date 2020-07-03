ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell hakkında son dakika gelişme!

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein fuhuş ağı kurmak suçundan tutuklandıktan sonra vcezaevinde ölü bulunmuştu. Jeffrey Epsitein ile ortak olduğu ve Epstein için sapkın ilişkileri ayarla iddia edilen Epsitein'İn eski sevgilisi Ghislaine Maxwell, tutuklandı. FBI tarafından tutuklanan Ghislaine Maxwell, 'in federal mahkemede yargılanacağı belirtiliyor.

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklandıktan sonra cezaevinde ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le ortak olduğu bilinen Ghislaine Maxwell, FBI tarafından tutuklandı.

Çocuk istismarı ve cinsel istismar davasında ABD'li milyarderle ortak çalıştığı bilinen aynı zamanda eski sevgilisi olan Maxwell'infederal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI NEDİR?

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos'ta ölü bulunmuştu. Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.

FUHUŞ AĞI OLUŞTURMAKLA SUÇLANIYORDU



Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.



66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

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