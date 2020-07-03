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Coronavirüs ilacında son dakika gelişme! onayladı

Coronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir ile ilgili son dakika gelişme! koronavirüs () tedavisinde Amerikan ilaç firması Gilead tarafından üretilen remdesivirin kullanımını onayladı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 14:26 Son Güncelleme: 3.7.2020 14:32 ABONE OL
Coronavirüs ilacında son dakika gelişme! AB onayladı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisinde "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımına onay verdi. AB Komisyonu, ABD'li Gilead Sciences ilaç şirketinin ürettiği Remdesivir'in satışına izin verildiğini açıkladı.

AB'DEN ONAY ALAN İLK İLAÇ!

Salgın nedeniyle bilimsel verilerin hızlı biçimde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere AB'den onay alan ilk ilacın Remdesivir olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kararın Avrupa İlaç Ajansı tavsiyesi ve üye ülkelerin onayı ile alındığı bildirildi.

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, Kovid-19 hastalarının tedavi sürecini düşürme yönünde fayda sağladığı açıklanmıştı.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürülmüştü.

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Coronavirüs ilacında son dakika gelişme! AB onayladı
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