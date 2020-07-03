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Son dakika: 'yı sarsan istifa! Fransa Başbakanı Édouard Philippe istifa etti!

Başbakanı Édouard Philippe'nin istifa etti. Edinilen son dakika haberine göre; Elysee Sarayı’ndan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, istifasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sundu.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 10:53 Son Güncelleme: 3.7.2020 11:23 ABONE OL
Son dakika: Fransa'yı sarsan istifa! Fransa Başbakanı Édouard Philippe istifa etti!

Reuters'in son dakika duyurduğu habere göre; Fransa Başbakanı Édouard Philippe'nin istifa ettiği bildirildi.

Son Dakika: Fransa'yı sarsan şok istifa!| Video

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hayal kırıklığına uğramış seçmenleri, olası yeniden seçim teklifi öncesinde geri kazanmak için tasarlanan hükümet değişikliği öncesinde istifa etti.

Elysee Sarayı yaptığı açıklamada Philippe'in yeni bir kabineye kadar görevini sürdüreceğini söyledi.

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Son dakika: Fransa'yı sarsan istifa! Fransa Başbakanı Édouard Philippe istifa etti!
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