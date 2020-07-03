Son dakika: Fransa'yı sarsan istifa! Fransa Başbakanı Édouard Philippe istifa etti!

Reuters'in son dakika duyurduğu habere göre; Fransa Başbakanı Édouard Philippe'nin istifa ettiği bildirildi.

Son Dakika: Fransa'yı sarsan şok istifa!| Video

HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİ ÖNCESİ...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hayal kırıklığına uğramış seçmenleri, olası yeniden seçim teklifi öncesinde geri kazanmak için tasarlanan hükümet değişikliği öncesinde istifa etti.

Elysee Sarayı yaptığı açıklamada Philippe'in yeni bir kabineye kadar görevini sürdüreceğini söyledi.

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